Non solo Nicolò Zaniolo. La Stampa fa sapere che la Juventus sta provando a mettere in piedi con la Roma una trattativa anche per Bryan Cristante: il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 con i giallorossi ma il rinnovo è ancora in stand by, anche perché la sua richiesta è quella di un ingaggio più alto, da 3.5 milioni di euro più bonus (attualmente ne guadagna 1.8 netti). Richiesta che il club capitolino non sembra per nulla intenzionato ad assecondare, con il giocatore propenso dunque a valutare nuove strade.