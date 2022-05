In attesa di capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala, i dirigenti bianconeri hanno già mosso dei passi importanti per rimpiazzare quello che sarà il vuoto lasciato dall'argentino. Con gli arrivi di Di Maria e Pogba quasi certi infatti, ora bisogna investire anche in altri ruoli. Uno dei giocatori che in queste ultime ore sta avanzando posizioni è il giallorosso Bryan Cristante, fresco di vittoria della Conference League e che da tempo è motivo di dibattito nel quartier generale della Continassa.