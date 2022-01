Dalla Gazzetta, un resoconto delle ultime finestre di mercato invernali in casa Juventus: "Un anno fa la Juve sfiorò il colpo Pellè, poi lasciò stare per questioni economiche. E prese Rovella, lasciato al Genoa, nella discussa operazione con Portanova e Petrelli. Nel 2020 il colpo Kulusevski dal Parma: 35 milioni più 9 di bonus. Il colpo migliore dell’epoca recente? Probabilmente Barzagli, preso a gennaio 2011 per 300mila euro dal Wolfsburg. Nello stesso inverno che portò Toni e Matri. Il più strano? Nel 2013, Anelka dalla Cina."