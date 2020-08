La Juventus sta cercando acquirenti per i suoi giocatori per fare cassa e poter condurre un mercato adeguato per regalare a Pirlo una nuova Juve all'altezza. Tra i giocatori che potrebbero partire per un'offerta congrua c'è Alex Sandro: oggi sui quotidiani sportivi si leggono i nomi di diverse squadre che hanno fatto un pensierino sul terzino sinistro brasiliano. Il Corriere dello Sport parla di Manchester United e Paris Saint-Germain, mentre secondo Tuttosport quello di Alex Sandro è uno dei profili proposti oggi a Londra da Paratici al Wolverhampton.