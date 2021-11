Laguarda attentamente in casa. Non solo per osservare i miglioramenti e lo sviluppo di Nicolò, che potrebbe essere richiamato a Torino alla fine della stagione, se non a gennaio. Secondo quanto riporta Primocanale, la dirigenza bianconera sarebbe interessata al giovane esterno rossoblù Andrea. La concorrenza, però, è numerosa e in Italia comprende Milan e Inter; oltre a Leicester, Siviglia, Dortmund e Watford.