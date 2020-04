Erling Braut Haaland ruberà la scena nelle prossime sessioni di calciomercato. L’attaccante norvegese si è appena trasferito, a gennaio, al Borussia Dortmund, un passaggio che sa molto di tappa intermedia nella sua carriera. Il prossimo sarà un top club, ed è già corsa al talento classe 2000. C’è la Juventus, in pole resta il Real Madrid, e quando si tratta di questi giocatori non può che esserci anche il pressing del Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta As, la società parigina ha recentemente avviato i contatti con i tedeschi per discutere di Haaland.