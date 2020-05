La Juventus dice no. Il terzo consecutivo, al Barcellona. Non solo Rakitic, già rifiutato, poi Vidal, non apprezzato per età e ingaggio pesante. Secondo quanto riferito da calciomercato.com la Juve avrebbe declinato idee e proposte del Barcellona riguardanti Ousmane Dembelé, per il quale il club bianconero avrebbe dovuto anche aggiungere un ricco conguaglio. Il Barcellona non riesce a convincere Arthur a dire sì alla Juve, ma senza il centrocampista brasiliano l’affare è destinato a tramontare. Queste almeno sono le condizioni imposte da Paratici e dalla Juve al club blaugrana.