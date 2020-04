Pogba prima e dopo il resto. Passando anche per la giovane stella del Lione, Houssem Aouar. Ecco che la Juventus con Mino Raiola è tornata a parlare anche di un altro giocatore: Donny Van de Beek. Già protagonista della scorsa stagione in Champions League insieme al suo Ajax che eliminò i bianconeri, ora può diventare il futuro della Juventus. Accostato a più riprese al Real Madrid, anche mezza Premier si è mossa su Van de Beek in questi mesi, sarà anche questa una corsa difficile da vincere. Ma con prezzi e valutazioni completamente diversi da quelli che accompagneranno il possibile affare Pogba.