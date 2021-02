2









Rodrigo De Paul è uno dei giocatori monitorati dalla Juventus in chiave mercato per il centrocampo durante la scorsa estate. Il capitano dell'Udinese alla fine è rimasto in Friuli, ma le voci di mercato continuano a circondarlo. Oltre alla Juve, l'Inter mostra un certo interessamento per un giocatore che, oltre che nell'Udinese, gioca stabilmente nella nazionale argentina. Ma come riporta il Corriere Fiorentino, il club viola di Rocco Commisso è pronta all'assalto per De Paul. Ultimamente sono giunte voci pure dall'Inghilterra, circa un interessamento del Leeds.