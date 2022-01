Non c'è solo Mauro Icardi nel mirino bianconero. Di sessione in sessione, infatti, anche il profilo di Leandro Paredes rientra tra gli obiettivi della Juve. Che anche in questa occasione ha mosso i primi passi per sondare la possibilità di accogliere dopo un lungo inseguimento il centrocampista argentino: la disponibilità dell'entourage del giocatore c'è, serve prima e dopo tutto l'apertura del Psg al prestito senza obbligo di riscatto. Che ancora manca. Lo rivela Calciomercato.com.