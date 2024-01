Cedere per acquistare, la strategia della Juve è ormai chiara, almeno per questa sessione di mercato. Non a caso, l'arrivo di Djalò coincide con l'incasso dalla cessione di Dragusin al Tottenham, su cui i bianconeri hanno una percentuale di rivendita, e con il passaggio di Filippo Ranocchia al Palermo. Secondo Tuttosport, la Juve non ha rinunciato all'idea di arrivare ad un centrocampista, in particolare una mezzala. I profili che sono in lista sono Ferguson del Bologna, Friendrup del Genoa ma rimane un obiettivo anche Lovric dell'Udinese.