La Juventus guarda in Francia, più precisamente al Paris Saint-Germain. Non solo Di Maria, infatti il club bianconero torna su un nome ricorrente del mercato bianconero: Leandro Paredes. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri potrebbero proporre ai parigini uno scambio, per abbassare le pretese economiche: "Così come sa che il Paris Saint-Germain chiede 20 milioni malgrado l’argentino abbia un solo anno di contratto. Perciò non si può escludere l’ipotesi che venga inserita una contropartita tecnica: voci su Moise Kean , che però ha tanto mercato in Inghilterra, con il West Ham in prima fila".