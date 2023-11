La Juventus ha una priorità per il mercato di gennaio, ovvero rinforzare il centrocampo anche se non è l'unico reparto in cui la dirigenza proverà a muoversi. Come riferisce Gianluca Di Marzio infatti, non è da escludere infine un tentativo in attacco per un calciatore con le caratteristiche di Domenico Berardi, e magari anche per lo stesso esterno offensivo del Sassuolo.