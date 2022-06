Non solo il bomber dei record Matteo Brunori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Palermo vuole trattare con la Juve anche Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che nella scorsa stagione è stato a lungo condizionato da un grave infortunio. Da definire la formula di un suo eventuale trasferimento in Sicilia, mentre per l'attaccante classe 1994 si parla di una cessione a titolo definitivo: i bianconeri lo valutano 5 milioni di euro, ma con uno sconto è possibile che si possa chiudere intorno ai 4.