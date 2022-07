Nella giornata di oggi, laseguirà da vicino l'evoluzione della trattativa traper, pronta ad affondare il colpo. Per Tuttosport, però, sarebbe un altro il nome in cima alla lista della spesa: "I bene informati sostengono che una pedina sarebbe di fatto già pronta per cambiare casacca e raggiungere la Mole: il nome è quello del serbo Milenkovic . Il viola costa 15 milioni e ha un impegno verbale con la Fiorentina per essere ceduto a fronte di una adeguata proposta vergata da una big. E la Juventus, oltre a essere un top cub, ha ottimi rapporti con il procuratore del giocatore, mister Ramadani , che sino a qualche giorno fa ha provato a convincere Koulibaly a vestire il bianconero sino a quando non c’è stato l’affondo definitivo del Chelsea".