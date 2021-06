Una cosa sembra sempre più certa: Daniele Rugani tornerà a Torino, ma solo di passaggio. Tempo di fare le valigie e ripartire per la prossima destinazione, il calciatore non fa più parte del progetto sportivo Juventus. Dalla Spagna, i media raccontano di un forte interessamento del Real Betis. Secondo quanto riporta Bologna Sport News, il club felsineo potrebbe virare sul centrale, che ha passato l'ultima stagione a Cagliari, nel caso in cui dovesse sfumare la trattativa per Lyanco.