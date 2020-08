Tra le idee del Napoli non c’è solo Federico Bernardeschi, molto gradito da Gattuso e che la Juventus vorrebbe inserire nell’affare Arek Milik. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, nei giorni scorsi il club partenopeo si è mosso in gran segreto per Merih Demiral. Il ds Giuntoli sarebbe disposto a fare follie per il difensore turco, ma ha già ricevuto la risposta dei bianconeri: Demiral è incedibile, non parte, sarà una risorsa importante che Pirlo cercherà di valorizzare, dopo una stagione complicata per la rottura del crociato.