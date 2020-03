1









Chris Smalling è uno dei protagonisti della stagione della Roma. Il centrale inglese, arrivato in prestito la scorsa estate dal Manchester United, potrebbe essere riscattato a fine stagione dai giallorossi, ma su di lui ci sono diverse squadre. Inoltre, secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il giocatore potrebbe rifiutare il riscatto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Così potrebbero rientrare in gioco altre squadre interessate, tra cui la Juve, l’Inter e l’Arsenal. Il Manchester United valuta Smalling all’incirca 28 milioni di euro, e potrebbe rimetterlo sul mercato in caso di mancato riscatto da parte della Roma.