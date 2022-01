3









Paratici torna al tavolo con la Juve, ma sedendosi dall'altra parte. Almeno per interposta persona, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. Tottenham e Juventus, infatti, starebbero discutendo della possibilità di avviare una vera e propria trattativa per Dejan Kulusevski. Al momento si registra solo un interesse, ma si deve trovare un accordo su modalità e cifre. E il tempo è poco.



FORMULA - Paratici in Kulusevski crede parecchio, al contrario - per esempio - di Allegri. Lo dice il campo, visto che lo svedese nelle gerarche è indietro. L'ex uomo mercato della Juventus lo aveva strappato all'Atalanta per 44 milioni di euro (35 + 9 di bonus). Ora i bianconeri lo cederebbero volentieri a titolo definitivo, anche per rientrare di qualcosina dopo la maxi spesa per Vlahovic. L’ipotesi sul tavolo più probabile è un prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.



CASH - Obbligo di riscatto sì, ma a quanto? Paratici ne proporrebbe 30, meno dei 35 corrisposti all'Atalanta perché effettivamente in questi mesi lo svedese non è ha fatto sfracelli. La sensazione è che si possa chiudere: Kulusevski, più di Morata e Arthur, è quello che ha maggiori possibilità di ripartire altrove negli ultimi giorni di mercato.