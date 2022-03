La Juve tenta un altro (doppio) scippo alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno messo nel mirino due difensori viola per la prossima stagione: il primo è Nikola Milenkovic, già da tempo sotto osservazione da parte del club torinese; il secondo, invece, una novità, è Igor, centrale brasiliano classe 1998, che in questa stagione ha decisamente fatto un salto di qualità. Proprio nei giorni scorsi la dirigenza della Fiorentina aveva provato a intavolare una trattativa con il suo entourage per il possibile rinnovo di contratto, ma ora la situazione potrebbe cambiare.