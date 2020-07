La Serie A mette gli occhi su Luka Jovic del Real Madrid. Il Milan lo sta seguendo da tempo, ma oggi la stampa spagnola ha accostato il nome dell'attaccante anche alla Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di un numero 9 per il prossimo anno, e Ok Diario ha parlato di un interesse per Jovic. Classe '97, è esploso dell'Eintracht Francoforte dal quale il Real l'ha preso l'anno scorso per 60 milioni di euro. La Juve è sulle sue tracce, secondo gli spagnoli; ma l'obiettivo numero uno rimane Arek Milik.