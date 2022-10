Spunta un nome nuovo per la rosa della. L'indiscrezione arriva dagli spagnoli di Elgoldigital, secondo cui i bianconeri hanno messo nel mirino Alex, centrocampista offensivo classe 2001 in forza alche però non ha intenzione di fare sconti: il cartellino del giocatore, nonostante la giovane età, è valutato 10 milioni di euro.