Tanguy Ndombelé in cambio di Weston McKennie: questa la proposta avanzata dal Tottenham di Conte e Paratici, pronti a fare di tutto, o quasi, per portare a Londra il centrocampista statunitense della Juve. Tuttavia, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, i bianconeri hanno detto no allo scambio, restando fermi sull'intenzione di cedere il classe 1998 solo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, senza valutare altre ipotesi. Al momento, inoltre, Ndombelé guadagna 10 milioni di euro lordi all'anno, decisamente troppi per la Vecchia Signora che ha come priorità quella di vendere.