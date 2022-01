7









Mentre Allegri annuncia in conferenza stampa che la Juventus non cambierà volto nel mercato, senza cessioni né acquisti, la trattativa per Vlahovic occupa le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. In Francia, però, un'altra notizia spariglia tutto: secondo L'Equipe, infatti, la Juve avrebbe chiesto Arkadiusz Milik in prestito all'Olympique Marsiglia, che deve ancora riscattarlo dal Napoli.



SONDAGGIO - Per L'Equipe la situazione è chiara. Arkadiusz Milik, centravanti che a febbraio compirà 28 anni, è in prestito all'Olympique Marsiglia dal Napoli. Sin qui, in Ligue 1, ha segnato solamente un gol. La Juventus l'avrebbe chiesto in prestito secco, trovando però la porta sbarrata da parte dei francesi. Sul giocatore, secondo il quotidiano transalpino, ci sarebbero anche Mallorca e Siviglia.



BAKAMBU - La Juve si sarebbe fatta vita dopo l'acquisto da parte dell'OM di Cedric Bakambu, ex Villarreal, appena rientrato dall'esperienza triennale in Cina con il Beijing Guoan. Milik vuole giocare per essere convocato a marzo dalla Polonia, che si giocherà il Mondiale agli spareggi.



VLAHOVIC E MORATA - L'interesse per Milik non significa per forza di cose una complicazione nella trattativa che porta a Vlahovic. Il serbo resta l'obiettivo numero uno, ma la Juventus vuole cautelarsi con un'operazione low-cost per dare ad Allegri il centravanti d'area di cui ha bisogno. Paradossalmente potrebbero arrivare addirittura entrambi, con la cessione di Morata al Barcellona in caso di arrivo di Vlahovic. Il parco attaccanti, in cui sono compresi Dybala e Kean, salirebbe così a 4. Un numero adatto per gestire le forze, soprattutto in tempi di Covid: da febbraio, inoltre, torna la Champions...