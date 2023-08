Cristianosarebbe dovuto volare a Londra per proseguire le trattative con il Chelsea per Romelu. Tuttavia, come riferisce SkySport il ds bianconero dopo l'apertura dei Blues allo scambio con Dusannon volerà nel capoluogo inglese. Il ragionamento che fa la Juve è il seguente: il bomber serbo può essere la chiave per risolvere il problemadel Chelsea che, nel caso in cui l’affare non si facesse, dovrebbe tenere un giocatore fuori dal progetto, a differenza dei bianconeri.