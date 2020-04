L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipa i temi di mercato in casa Juve: "Scordatevi la parola rivoluzione - scrive il quotidiano -, perché con la crisi globale ci sarà scarsa disponibilità economica, ma qualche piccolo aggiustamento sì. Anzi, prima ancora del coronavirus Madama si era portata avanti potenziando con l’acquisto di Dejan Kulusevski il comparto degli esterni offensivi, dove c’è abbondanza di uomini, ma non ci sono state sempre le giuste garanzie". Là davanti con l'Atalantino in prestito al Parma Sarri tornerà ad avere ampie scelte ma il futuro sia di Douglas Costa che di Bernardeschi è in dubbio. Possono partite ma in ogni caso non sarà rivoluzione.