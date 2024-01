Hansin estate ha deciso di restare alla Juventus. Ci sono però cambiamenti in vista per il centrocampista originario di Aosta. Hans, infatti, avrebbe deciso di separarsi dal suo agente Tullioe starebbe valutando qualche scelta fare in futuro. Per il momento avrebbe avuto incontri con agenzie: Base (la stessa di Iling Junior), Stellar (la stessa di Nicolo Fagioli) e il procuratore Beppe Riso. Ci sarà quindi un cambiamento nell'entourage per il giovane centrocampista che sceglierà a breve la nuova agenzia.