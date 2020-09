Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Hans Nicolussi Caviglia sarebbe pronto a lasciare subito la Juventus. Giorni decisivi, questi ultimi di mercato, per il centrocampista bianconero. Che giocherà in Serie A, questo è certo e quasi scontatto. Per la Gazzetta, Hans avrebbe una preferenza sulle richieste di Sampdoria, Genoa, Spezia e Parma: riguarderebbe proprio gli emiliani, che vorrebbero prelevare il cartellino di Nicolussi in prestito con diritto di riscatto. Una formula apprezzata dai bianconeri: l'intenzione di privarsi di Nicolussi non esiste, ma alla base resta forte il desiderio di vederlo crescere, maturare e affrontare da protagonista una stagione in Serie A.