Secondo quanto riporta ​Elgoldigital, Philippe Coutinho, obiettivo anche della Juventus, potrebbe presto lasciare il Bayern Monaco per soddisfare il desiderio di Neymar di averlo con sé al Psg. Neymar starebbe cercando di portare il suo grande amico sotto la Tour Eiffel e magari il club parigino potrebbe assecondare la richiesta della sua stella che in estate si era messa di traverso per andare al Barcellona. Alla fine non c'è stato nessun accordo, O'Ney ha ritrovato il sorriso e adesso fa una richiesta di mercato al Psg, con buona pace della Juve.