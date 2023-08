Non solo la Prima Squadra, anche la Juve Next Gen sta completando gli ultimi movimenti sul mercato. E il ds Chiellini sta rifinendo la rosa da consegnare nelle mani di Brambilla per il via alla stagione. Dopo l'ufficialità del difensore 2004 Riccardo Stivanello, arrivato ieri dal Bologna, ecco che presto arriverà anche l’over Samuele Damiani dal Palermo. In uscita, invece, ai saluti Riccio, in prestito al Modena, e Leo, definitivo al Crotone, con Cudrig ormai a un passo dall’esperienza a Perugia, scrive Tuttosport.