Certo, non è qualcosa che si sente dire tutti i giorni: il Frosinone, squadra di Serie B allenata dall'ex difensore laziale, milanista e azzurro Alessandro Nesta, mira a un obiettivo della Juventus. Questo però è meno improbabile di quanto si possa pensare di primo acchito: la Juve è sempre attenta ai prospetti principali del calcio italiano. E tra essi, spiega Calciomercato.com, c'è pure l'attaccante Emanuele Pecorino, attualmente al Catania in Serie C e prodotto del vivaio del Milan. Su Pecorino ha messo gli occhi però anche il club ciociaro.