Lacontinua ad esplorare le opzioni di mercato sul fronte vice. A fare un punto è il Corriere dello Sport: "Morata è il primo obiettivo di Allegri, su questo non ci sono dubbi. Max ha chiesto alla società di fare il possibile per favorire il ritorno di Alvaro alla base. Nel caso la montagna Atletico Madrid fosse impossibile da scalare, il piano B sembra portare a Werner del Chelsea. Si ragiona su un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il bomber tedesco dovrebbe anche tagliarsi l’ingaggio; dieci milioni netti sono infatti fuori budget per la Juve".