Nella giornata di ieri in casa Juve è stato accostato anche il nome del terzino della Roma Karsdorp, in piena crisi con Mourinho dopo le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore porotghese al termine del derby perso contro la Lazio. Al momento però, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non ci sarebbero stati contatti tra le due squadre per discutere della trattativa.