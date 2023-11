Il mercato di gennaio è sempre particolare e come ha più volte fatto capire Allegri, è necessario mantenere certi equilibri di rosa. Ecco perché, secondo Gazzetta.it, la Juve potrebbe decidere anche di non prendere alcun centrocampista top, ma solo qualche giocatore dal profilo basso per allungare la rosa e avere delle valide alternative in caso di rotazioni.