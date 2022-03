Come dimostrato in più operazioni, la Juventus guarda attentamente al futuro e ai giovani talenti. C'è un nome nuovo, nella lista dei desideri di Cherubini, lo riporta calciomercato.com:



"Ma in lista d'attesa c'è anche la Juventus, che oggi si sente tranquilla con Szczesny, al quale è legata fino al 2024 ma che soltanto fino a pochi mesi fa veniva messo pesantemente in discussione di fronte alla prospettiva di mettere le mani su Donnarumma. Nella logica di un rinnovamento e di un ridimensionamento dei costi, il profilo del portiere della Cremonese è uno di quelli presenti sulla lista di Cherubini. Una crescita a piccoli passi per affacciarsi sui grandi palcoscenici: nella provincia lombarda che sogna la Serie A a 26 anni di distanza dall'ultima volta sta esplodendo tutto il talento di Marco Carnesecchi".