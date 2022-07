In previsione della partenza di, lacontinua a lavorare per rinforzare il pacchetto dei difensori centrali. Bremer e Pau Torres rimangono i primi nomi in lista, ma dietro di loro, come riporta Tuttosport, resistono le candidature di: "Presnel Kimpembe del Paris Saint-Germain si è fatto sotto il Chelsea - l’eventuale affondo dei londinesi potrebbe avvantaggiare i francesi su Skriniar e l’Inter su Bremer - nella “lista difensori” della Juventus resistono Nikola Milenkovic (c’è anche il Napoli), Manuel Akanji (Borussia Dortmund) e i giovani Evan Ndicka (Eintracht Francoforte) e Rafa Marin (Real Madrid)".