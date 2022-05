Secondo quanto riportato da TuttoC, c'è anche la Juventus sulle tracce di Marco Delle Monache, attaccante classe 2005 del Pescara che si è rivelato uno dei prospetti più interessanti di questa stagione di Serie C, attirando l'attenzione di diversi club del massimo campionato. Sceso in campo anche ieri nella sfida dei playoff contro la FeralpiSalò, il giovanissimo piace anche a Sampdoria e Sassuolo. Nella Juve potrebbe rivelarsi particolarmente utile per la squadra Under 23, impegnata proprio in Lega Pro nel girone A.