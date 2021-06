L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla difesa della Juventus che, in caso di uscita di un centrale potrebbe puntare su Nikola Milenkovic della Fiorentina: “Infine la difesa, dove si interverrà solo se ci saranno uscite: con Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral Max può già considerarsi a posto, perché ha quattro centrali di spessore. Però è di dominio pubblico che Demiral voglia più spazio (e alla Juventus nessuno può garantirglielo, visto chi ha davanti) e abbia anche un discreto mercato (piace in Premier e non solo). Se arriveranno offerte interessanti verrà accontentato e in quel caso il sostituto potrebbe essere Nikola Milenkovic, 23 anni e 121 gettoni in A con la Fiorentina, che andrà a scadenza di contratto nel 2022. Giovane ma già pronto, perfetto per l’operazione di lifting che serve alla Juventus”.