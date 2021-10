Dopo Weston McKennie, c'è un altro statunitense nel mirino della, questa volta per la porta. Secondo indiscrezioni di mercato, il club bianconero sta seguendo con attenzione il giovanissimo Gabriel, 17enne che difende i pali dei, in: il classe 2004 potrebbe essere ingaggiato già a giugno per poi essere mandato a fare esperienza nell'. Di lui ha parlato a Tuttosport il talent scout Stefano: "È un portiere moderno che abbina agilità e discreta tecnica podalica a una struttura medio-robusta e armonica" sottolinea quest'ultimo. "Mi trovassi al tavolo con un dirigente, mi metterei a individuare i portieri che, a 17 anni, giocano titolari in un massimo campionato nazionale e sono davvero pochi. L'impressione iniziale è quella di un portiere che copre la porta facendola diventare più piccola agli occhi degli avversari. Trasmette l'idea di essere affamato e di ambire a voler diventare uno tra i migliori al mondo". E ancora: "Mi ricorda un po' Kasperdel Leicester, per la forza esplosiva, edell'Atletico, per la freddezza e la sicurezza che trasmette alla squadra nei momenti critici della partita. Lo vedrei bene in una squadra francese visto che è un campionato che dà molto spazio ai portieri giovani e poi magari un grande salto in squadre come ilo la".