Un giovanissimo nel mirino della Juve. Secondo quanto raccolto da Daniele Longo, collega di Calciomercato.com, martedì la dirigenza bianconera ha incontrato il Vicenza - club dove peraltro ha appena disputato un'ottima stagione in prestito Filippo Ranocchia - per discutere di Tommaso Mancini, talentuoso attaccante classe 2004. Nei prossimi giorni, poi, è previsto un confronto con il Sassuolo per fare il punto su possibili operazioni con i giovani.