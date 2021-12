C'è anche Owennella lista degli osservati speciali della, nella scuderia di Mino. Terzino sinistro classe 1999, l'olandese piace molto ai bianconeri, alla perenne ricerca di un sostituto di Alex Sandro: in forza all', è in scadenza nel 2003. Oltre a lui, sempre tra i giovani assistiti del noto procuratore, il club torinese sta monitorando anche il laterale mancino della Romae il centrocampista dell'Ajax, entrambi classe 2002. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.