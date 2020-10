1









Un occhio al campo e uno al mercato, dove la Juventus è sempre attenta ai giovani talenti italiani e stranieri. Tra gli ultimi nomi inseriti nella lista di Fabio Paratici c'è quello di Luka Sucic, centrocampista croato classe 2002 del Salisburgo, che dopo diversi prestiti per fare esperienza è tornato alla base pronto a mettersi in vetrina. Finora ha giocato due partite in campionato e una in coppa. Quali sono le sue caratteristiche? È un centrocampista centrale che all'occorrenza può essere schierato anche largo o da trequartista.