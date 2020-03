Il calciomercato non dorme mai, anche in periodi di coronavirus, nonostante ne abbia ridimensionato le meccaniche al solo utilizzo del telefono. I top club sono costantemente alla ricerca di prospetti futuribili, andando a osservare Primavere e settori giovanili. È il caso di Edouard Michut, punto di forza dell’Under 17 del Paris Saint-Germian. Centrocampista tecnico, dalle naturali doti di regista, in Francia è già stato ribattezzato come ‘nuovo Verratti’, attirando l’interesse di un cospicuo numero di top club. Secondo quanto Calciomercato.com, la sua crescita è monitorata da Barcellona, Manchester City, Valencia e Juventus. Fabio Paratici lo ha appuntato sul suo taccuini nella voce ‘giovani talenti’, soprattutto dal momento che il classe 2003 ha un contratto con il PSG in scadenza nel 2021 e non ha ancora raggiunto un accordo da professionista.