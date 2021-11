L'Atalanta ha avuto la meglio sul campo, e spera si bissare anche nel mercato. Secondo Tuttosport, infatti, i neroazzurri sarebbero molto interessati a due giovani prospetti che si stanno mettendo in luce in Serie B: il centravanti Lorenzo Lucca, sul cui ha messo gli occhi mezza Italia e pure alcuni club all'estero, e il difensore del Frosinone Federico Gatti, cresciuto nel vivaio del Torino proprio come Lucca.I due piacciono molto anche alla Juventus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel caso in cui i bianconeri riuscisser a prendere Gatti, questi sarebbe poi girato in prestito a un'altra squadra di Serie A.