Al centro della Juve e dell'attacco c'è il serbo con il numero 9, ma tanto può succedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, visto che l'interesse del mercato per lui non manca. Manchester United, ma anche Arsenal e Chelsea hanno pensato seriamente a lui a gennaio e ci pensano in vista della prossima estate. Forse non è in vendita, sicuramente non è incedibile, prevedere cosa accadrà alla Juve fuori dal campo non è ancora possibile e nel caso in cui non ci fosse un posto in Champions qualche sacrificio sarà inevitabile, sottolinea il Corriere dello Sport. Darko Ristic, suo agente, continua a registrare gli interessi di mezza Europa, pur sapendo che alla Continassa si fissa la valutazione di partenza proprio ad almeno (almeno) 90 milioni. Ma se dovesse davvero partire a fine stagione? La Juve sta provando già a giocare d'anticipo: Rasmus, un giocatore che piace tanto, a prescindere da tutto.- Il centravanti classe 2003 ha scalato in queste settimane le gerarchie nella lista dei potenziali eredi di Vlahovic. Qualità, personalità, prospettiva: Hojlund sta quindi convincendo tutti, ma la corsa è già agguerrita. Investimento di oltre 15 milioni effettuato in estate dall'Atalanta, destinato a crescere perché oggi Hojlund vale praticamente il triplo. I primi sondaggi esplorativi con il suo entourage già effettuati e altri restano in programma, con la Juve che intensifica le relazioni.