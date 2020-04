1









David Alaba è stato accostato nel recente passato alla Juventus, che lo considera una potenziale occasione di mercato alle giuste condizioni economiche. Tradotto, sarebbe un affare a cifre basse, ma la forte concorrenza ne farà lievitare il prezzo del cartellino. Il terzino austriaco ha aperto ad un futuro lontano dal Bayern Monaco, e in pole position c’è la Spagna. Stando a quanto riporta la Bild, il Real Madrid farebbe sul serio per il 27enne, visto l’ampio gradimento manifestato da Zidane, ma le richieste contrattuale potrebbero mettere in salita la trattativa.