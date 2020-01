Può esordire già in questo fine settimana Matias Soulé, giovane attaccante argentino che la Juventus ha acquistato dal Lanus. Soulé è stato tesserato ufficialmente nelle scorse settimane e nel weekend può esordire con la maglia della Primavera impegnata sul campo del Napoli. La squadra di Zauli arriva da un ottimo momento di forma con ben 12 risultati utili consecutivi tra campionato e Youth League dove i giovani bianconeri hanno strappato il pass per gli ottavi di finale per la prima volta nella storia.