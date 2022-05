Termina la stagione, si avvicina la sessione di calciomercato estiva. Giorni frenetici dalle parti della Continassa, dove si lavora per dare a Massimiliano Allegri una rosa che possa lottare per lo scudetto già dalla prossima stagione. Uno dei grandi obiettivi rimane Paul Pogba e, secondo quanto riporta Tuttosport, per convincere il centrocampista sta già lavorando il vicepresidente bianconero Pavel Nedved.