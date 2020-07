4









La Juve continua a sondare il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. A centrocampo, dopo l'arrivo di Arthur, Paratici è alla ricerca di uno stabilizzatore, il sostituto ideale di Matuidi. Tra i profili seguiti c'è Tanguy Ndombele, mediano del Tottenham, ex Lione. Secondo quanto riferito da L'Equipe sul centrocampista avrebbe però messo gli occhi anche il Barcellona.