Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è Emerson Palmieri, in passato accostato alla Juventus in sede di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Giuntoli vorrebbe fare leva sui buoni rapporti con il Chelsea, fortificati grazie all’operazione Bakayoko, prelevato in prestito oneroso. Adesso, il club partenopeo vorrebbe acquistare il terzino italo-brasiliano con la stessa formula, ovvero chiedendo ai Blues un prestito fino a giugno.